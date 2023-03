Palermo, auto cappottata e due giovani feriti: scontro all’alba in via Sampolo

Il sinistro all'altezza di via Scrofani

Forse un attimo di fatale distrazione, fatto sta che stamani, verso le 6 in via Sampolo a Palermo, una ragazza ventenne, a bordo di una Kia Picanto, ha finito per perdere il controllo del mezzo andando a sbattere contro una Jeep Renegade che si trovava in sosta. Il bilancio dello schianto, che ha provocato il cappottamento della Kia Picanto, fa registrare il ferimento della giovane e del passeggero. Entrambi soccorsi e trasferiti al pronto soccorso non sembrano versare in gravi condizioni.

Ad effettuare i primi rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro è la polizia municipale, con il tratto di via Sampolo all’altezza con via Scrofani inibito al traffico.