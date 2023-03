La polizia indaga sulle cause dell'incidente avvenuto a Messina

Sono ancora da accertare le cause dell’incidente capitato verso le 3.30 del mattino in via del Santo a Messina. Un auto si è ribaltata andando a scontrarsi contro quattro veicoli parcheggiati per poi finire contro il muro di un’abitazione. Delle due persone ferite, quella più grave è entrata in codice rosso al Pronto soccorso del Policlinico. Sul posto due pattuglie della Municipale e i vigili del fuoco.