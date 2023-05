Autobus gran turismo precipita lungo la costiera Amalfitana

Sul posto sono state avviate le operazioni di soccorso, in corso anche con l'ausilio di un elicottero.

Un autobus gran turismo, mentre percorreva i tornanti della costiera Amalfitana, in particolare all’altezza di Ravello in provincia di Salerno, è precipitato facendo un salto nel vuoto di una ventina di metri. Dalle prime informazioni, a bordo ci sarebbe stato solo l’autista del quale non si conoscono ancora le condizioni.

Elisoccorso in azione

Il mezzo, in prossimità di un tornante, sarebbe precipitato sfondando il parapetto e finendo sul muro di una casa sottostante. Sul posto sono state avviate le operazioni di soccorso, in corso anche con l’ausilio di un elicottero.