Autonomia. De Luca “Legare battaglia sociale a quella con istituzioni”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Siamo molto contenti che abbia cominciato a prendere corpo la battaglia contro l’autonomia differenziata. Quando stavamo a Roma, il 16 febbraio di quest’anno, eravamo un po’ da soli a combattere ad essere sinceri: adesso stiamo cominciando a capire che qui è in gioco l’unità d’Italia, il destino del Sud, perché se va avanti questa ipotesi di autonomia differenziata diventeranno complicati gli anni a venire per le giovani generazioni”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a Napoli a margine della XXIV edizione del Premio Massimo Troisi, in programma a San Giorgio a Cremano dal 24 al 29 giugno.

