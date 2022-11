Autonomia differenziata, accordo vicino. Calderoli: “Dal Sud proposta migliore della mia”

Il Ministro Roberto Calderoli ha fatto il punto sulla legge per l'autonomia regionale differenziata: dalla Campania proposta interessante

Si continua a discutere sulla legge sull‘autonomia differenziata regionale. La distanza tra Nord e Sud sembra si stia per assottigliare: le ultime dichiarazioni del Ministro per le Autonomie e gli Affari Regionali Roberto Calderoli potrebbero costituire un importante, se non decisivo, passo in avanti.

“La legge sull’autonomia differenziata “questa volta la portiamo a casa, costi quel che costi – le parole di Calderoni a Treviglio Fiera – Realizzare l’autonomia differenziata è un dovere perché significa attuare la Costituzione. Non è incostituzionale l’autonomia differenziata, è incostituzionale il non applicare la Costituzione”.

“Nonostante le polemiche sull’autonomia differenziata nel Sud, una proposta potrebbe venire proprio dalla Regione Campania. C’è stata una proposta di Vincenzo De Luca che è molto più avanti rispetto a qualsiasi mia proposta. Ho studiato le carte di tutte le Regioni e ho visto che alcune sono più avanti di me, soprattutto del Mezzogiorno, quindi intendo usare il metodo richiesto da loro come proposta a livello nazionale”.

“Io ho messo come requisito i Lep (Livelli essenziali di prestazione, ndr) e il superamento della spesa storica con costi e fabbisogni standard, e lui invece – ha concluso Roberto Calderoli in relazione a Vincenzo De Luca – è andato oltre indicando sette materie molto importanti e pesanti”.