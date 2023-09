De Luca va a Pontida e sfida Calderoli sull’Autonomia: “Gli porto una copia dello Statuto siciliano”

Il sindaco di Taormina sarà presente al raduno della Lega di domenica prossima: "L'Autonomia differenziata è carta igienica".

“Voglio consegnare una copia della Statuto siciliano a Calderoli. Spiegheremo qual è la vera Autonomia e perché questo disegno di Calderoli è carta igienica, nel vero senso della parola”.

Non usa mezze misure Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, per proseguire la sua opposizione contro il disegno di legge voluto dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie che va ad attuare la riforma dell’Autonomia, modificando l’articolo 116 della Costituzione italiana.

De Luca sarà quindi presente al tradizionale raduno di Pontida organizzato dalla Lega per confrontarsi direttamente con il ministro sul tema Autonomia differenziata.

“Non ho paura del confronto”

“Non ho paura di confrontarmi, ci andiamo. Sono anche curioso di vedere il popolo lombardo, ma soprattutto, quali sono gli umori, oggi, di una finta autonomia che ogni giorno, sempre di più, comincia ad emergere”, ha aggiunto De Luca.

“Questo, ormai, è il tradimento della linea di Bossi“, ha ribadito ulteriormente il sindaco di Taormina. Secondo De Luca, il Senatur ha avuto “l’intuizione e la forza di aprire un fronte, è partito da solo. È un po’ la nostra storia: siamo partiti da soli, siamo stati contrastati ma stiamo andando avanti”. “