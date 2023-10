Autonomia, Musumeci: “Basta sindrome Calimero per regioni del Sud”

Il ministro per la Protezione civile e il Mare, Nello Musumeci, parla dell'Autonomia e del rischio di una Italia a due velocità.

“Con l’Autonomia c’è il rischio di una Italia a due velocità? Se la riforma è concepita in una cornice di responsabilità e non di privilegi non c’è ragione di preoccuparsi. Questo non significa che il ddl Calderoli non possa o debba essere ritoccato in alcuni punti, il confronto con le regioni è stato infatti ampio e proficuo”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e il Mare, Nello Musumeci, nel corso di una tavola rotonda all’AdnKronos.

La necessità di oltrepassare il complesso della questione meridionale

“Dobbiamo superare il complesso della questione meridionale”, aggiunge l’ex governatore della Sicilia: “Per molti è stato un alibi, per altri un limite culturale”. Quelle del sud “sono otto regioni, serve un colpo di reni per ottenere quello che il nord ha già attenuto, non dobbiamo più avere la sindrome di Calimero”.