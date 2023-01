Autonomia, Salvini “Primo passo in Cdm nei prossimi giorni”

"Abbiamo un'idea di Italia federale e presidenziale", ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti durante un incontro

“Entro i prossimi giorni, non i prossimi mesi, arriva in Consiglio dei ministri il primo passo sull’autonomia. Ma non perché è una richiesta della Lega, perché serve all’Italia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, durante un incontro a Cremona con gli industriali e le associazioni di categoria.

Il ministro: “Abbiamo un’idea di Italia federale e presidenziale”

“Valorizzare le regioni e i territori, dargli più potere significa sprecare di meno, perdere meno tempo e competere – ha sottolineato Salvini -. C’è nel programma dell’intero centrodestra, come la riforma presidenziale. Non è che se va avanti l’autonomia è un favore che Meloni fa a Salvini o se va avanti il presidenzialismo è un favore che Salvini fa alla Meloni. Abbiamo un’idea di Italia federale e presidenziale: moderna, veloce, efficace, responsabile, quindi procediamo spediti”.