Autonomia, Valditara “Qualcuno racconta balle colossali”

BARI (ITALPRESS) – “Voglio testimoniare che per la prima volta noi abbiamo investito nel Mezzogiorno, in Puglia, in provincia di Bari e a Bari risorse veramente enormi, mai prima d’ora stanziate, con un progetto (quello di Agenda Sud, e lo dico proprio oggi) che vuole riunire l’Italia per dare a tutti italiani ovunque vivano le stesse opportunità formative. Non date retta alla propaganda. È ora di fare chiarezza una volta per tutte. Ci sono i Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, che rimarranno sempre e soltanto in capo allo Stato e saranno uguali in tutta Italia. Se lo ricordi chi oggi racconta balle colossali”. Lo ha affermato questo pomeriggio a Bari il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenuto in conferenza stampa a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Fabio Romito.

