Autonomia, Zangrillo “Crea condizioni per finanziamenti corretti”

BARI (ITALPRESS) – “L’autonomia differenziata? Un passo importante per confermare come questo governo di centrodestra, il governo di Giorgia Meloni, rispetta gli impegni assunti con i cittadini. Nel programma elettorale del centrodestra c’era l’autonomia e quindi noi, puntualmente, siamo andati avanti per realizzare questo programma”.

Lo ha affermato questa mattina a Bari il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, a margine di un incontro elettorale tenuto al fianco del candidato sindaco del centrodestra Fabio Romito.

“Penso – ha proseguito – che sia un passaggio importante per rendere la nostra macchina amministrativa sempre più efficiente. Questo passaggio, in prospettiva, consentirà a tutte le regioni d’Italia, dal Nord al Sud, di poter esprimere in modo adeguato, le proprie potenzialità e i propri talenti. Per la sanità, abbiamo la possibilità di ragionare tenendo conto delle caratteristiche e delle specificità di questa Regione. Significa avere un approccio a un tema rilevante come quello della sanità che non tiene conto soltanto dei caratteri generali, quelli nazionali, ma che nel profondo, nello specifico, si adegua alle caratteristiche della vostra Regione. E quindi io penso che questo sia un passaggio importante, una responsabilizzazione delle regioni, la possibilità di dare alle regioni tutti gli elementi per poter esprimere le loro capacità”.

“E’ – ha concluso – un processo complicato, che richiede evidentemente di procedere ‘step by step’. Penso che nessuno dei componenti del governo abbia mai negato il fatto che il trasferimento di funzioni sarà preceduto dalla definizione precisa di Lep e non Lep e dal finanziamento di questi. Quindi abbiamo impostato un processo che non è fatto evidentemente per scassare l’Italia ma, al contrario, per creare le condizioni affinchè si facciano dei finanziamenti corretti e precisi su tutte le funzioni e le attività che verranno trasferite dal governo centrale alle regioni”.

– Foto: xa2/Italpress –

(ITALPRESS).