Avola, rischiavano di essere travolti dal fiume Asinaro: lieto fine per 5 cuccioli di cane

Disavventura a lieto fine per cinque cuccioli di cane. Nel primo pomeriggio del 10 febbraio scorso, mentre era in corso un violento ciclone abbattutosi da alcune ore sulla Sicilia orientale, gli agenti del commissariato di Avola sono stati impegnati in operazioni di salvataggio e di messa in sicurezza di persone che si trovavano nei pressi dei corsi di acqua presenti nella zona.

L’intervento della polizia

I poliziotti, giunti sotto un ponte sul fiume Asinaro, hanno notato una tenda ed un recinto di fortuna, all’interno del quale si trovavano 5 cuccioli di cane abbandonati dal loro padrone che si era messo in salvo per paura dell’inondazione. Gli agenti hanno prelevato i cuccioli e li hanno affidati ad una struttura che li ha presi in custodia.