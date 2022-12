Avola, trovato con armi e droga in casa: arrestato

Gli agenti del commissariato di Avola hanno tratto in arresto un uomo di 44 anni dopo averlo trovato in possesso di armi e droga in casa

Un uomo di 44 anni è stato tratto in arresto dagli agenti del commissariato di Avola con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e per detenzione abusiva di armi e munizioni

I poliziotti hanno eseguito la misura cautelare a seguito di un’intensa attività d’indagine e una perquisizione domiciliare.

Hashish, marijuana e un machete trovati in casa

All’interno dell’abitazione la polizia ha trovato 536 grammi di hashish e 75 di marijuana, in parte già confezionati in singole dosi. Inoltre, sono state trovate sia armi bianche che da sparo, oltre che un consistente munizionamento.

La capacità offensiva delle armi da taglio sottoposte a sequestro è elevata: un coltello a serramanico con lama di 8,5 centimetri, un pugnale con lama di 14 centimetri e un Machete con lama di 35 centimetri. Sequestrati inoltre una pistola replica Beretta PX4 storm cal. 4,5, 8 proiettili cal. 9 camiciati, 1 proiettile cal. 38 special non camiciato e 49 bossoli a salve. Infine, è stato trovato materiale utile per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e del denaro probabile provento dell’attività di spaccio per un totale di 900 euro.

L’uomo, su disposizione del giudice, è stato arrestato e condotto in carcere.