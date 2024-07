Bagheria, il Consiglio approva gli atti di Bilancio

Via libera al rendiconto di gestione e a una serie di delibere finanziarie decisive per i servizi primari e le opere pubbliche.

BAGHERIA (PA)- Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione e gli equilibri di bilancio, parallelamente a una serie di delibere di debiti fuori bilancio. Un passo importante nell’ottica di un’adeguata gestione delle finanze pubbliche.

Nello specifico, la delibera di assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, è stata votata dai consiglieri comunali con 14 voti favorevoli, 2 astenuti e 3 contrari, mentre l’approvazione del rendiconto e della relazione sulla gestione 2023 è stata votata con 14 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari. Infine sono state approvate anche 11 delibere di debiti fuori bilancio. Tutti gli atti approvati sono immediatamente eseguibili.

Il sindaco Filippo Tripoli, ha voluto ringraziare tutti i consiglieri comunali e la presidenza del Consiglio. Il primo cittadino ha espresso soddisfazione per l’approvazione di questo documento e ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire la trasparenza e l’efficienza della gestione finanziaria: “L’approvazione del rendiconto di gestione – ha detto Tripoli – è un segnale positivo che dimostra il nostro intento di amministrare con responsabilità le risorse pubbliche”.

Il rendiconto di gestione approvato illustra in modo dettagliato l’andamento finanziario del Comune nel corso dell’ultimo esercizio, fornendo un quadro chiaro della situazione economica e consentendo di valutare l’efficacia delle politiche messe in atto.

“Con l’approvazione di questo documento – ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale, Andrea Sciortino – l’Amministrazione è ora in grado di procedere con la definizione degli obiettivi strategici per il prossimo futuro, garantendo una gestione oculata delle risorse e una costante attenzione ai bisogni della comunità”.

Sul risultato raggiunto, è intervenuto anche l’assessore al Bilancio, Daniele Vella: “L’attestazione degli equilibri di bilancio è un atto molto importante che dà atto del permanere dell’equilibrio del bilancio nel corso della gestione 2024. All’interno dello stesso atto – ha aggiunto Vella – erano contenute e sono state approvate delle variazioni di bilancio decisive per poter dare servizi primari ai cittadini del nostro Comune. Variazioni relative alla materia dei servizi sociali, riguardanti l’assistenza ai disabili e coloro che sono più in difficoltà, relative alla materia dei lavori pubblici, sono stati incassati importanti finanziamenti per opere pubbliche o per esempio per la consulta giovanile.

“Nella stessa seduta – ha concluso Vella – abbiamo anche approvato il rendiconto 2023 che attesta una sana gestione dell’ente nel corso dello scorso anno, in particolare con un miglioramento del risultato della gestione rispetto al 2022. Ringrazio la direzione bilancio e il suo dirigente, il collegio dei revisori dei conti per la puntuale analisi e il Consiglio comunale”.

Il rendiconto di gestione di un Comune è un documento fondamentale che illustra in modo chiaro e dettagliato come sono state spese le risorse pubbliche nel corso di un determinato anno. È come un “bilancio di fine anno” che mostra i risultati economici e finanziari dell’attività amministrativa comunale. Permette ai cittadini e agli organi di controllo di verificare come sono state utilizzate le tasse pagate. Consente di valutare l’efficacia e l’efficienza delle azioni amministrative. Rende responsabili gli amministratori delle scelte fatte, e infine fornisce una base solida per la programmazione futura.