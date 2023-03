Bagni fatiscenti e letti negli uffici: sanzionata nel catanese una comunità per anziani

Continuano, in Sicilia, le ispezioni presso Rsa che versano in condizioni di allarmante degrado

Titolari di Case di riposo siciliani sempre più nel mirino di polizia e carabinieri. Nell’Isola sono tante, anzi troppe le strutture Rsa che versano in condizioni igienico sanitarie fortemente precarie: pulizia generale deficitaria, personale spesso inadeguato, impianti elettrici non a norma sono soltanto alcune delle problematiche spesso e volentieri sottolineate dagli stessi ospiti delle strutture oltre che dai propri parenti. Ciò che colpisce è non solo l’indifferenza e la poca disponibilità a migliorare le cose da parte di chi dirige tali posti quanto soprattutto il fatto che gli stessi vengano lasciati aperti.

Degrado a Santa Venerina

L’ultima in ordine di tempo a incappare in una serie di controlli ispettive è la titolare di una comunità alloggio per anziani ubicata a Santa Venerina, in provincia di Catania. La donna 63enne è responsabile di omessa comunicazione all’autorità delle generalità delle persone alloggiate. Sono stati i carabinieri del comune etneo, in collaborazione con i Nas di Catania e i carabinieri di Giarre, a svolgere le attività di verifica su tutto il territorio. Le ispezioni sono state effettuate per verificare il rispetto dei requisiti igienico sanitari e il possesso delle autorizzazioni prescritte nei diversi centri residenziali che offrono assistenza tutelare, prestazioni alberghiere e attività ricreativo-culturali.

Bagni in condizioni fatiscenti

Dai controlli alla struttura è altresì emerso come la planimetria autorizzata dall’Asp sia stata modificata con la trasformazione di un locale deposito e di un ufficio in camera da letto per gli ospiti della comunità. Per i i bagni fortemente fatiscenti è stata, inoltre, prevista la chiusura dell’attività.