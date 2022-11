Ballando con le stelle: Marcel Jacobs illumina la pista, la classifica dell’ottava puntata

Lo show ha regalato emozioni e deliziato gli amanti del ballo ma non c’è stata eliminazione, nessuna delle coppie in gara è stata eliminata

Si è conclusa l’ottava puntata di “Ballando con le stelle”, lo show in onda al sabato su Rai 1, ieri eccezionalmente iniziato alle 22 per dar spazio alle partite del Mondiale di calcio in Qatar. Con la conduzione di Milly Carlucci e la giuria di qualità composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, lo show ha regalato emozioni e deliziato gli amanti del ballo ma questa settimana non c’è stata eliminazione, nessuna delle coppie in gara è stata eliminata.

La classifica provvisoria

Al termine dell’esibizione di tutte le coppie arriva il voto della giuria insieme a quello del televoto da casa. Al primo posto della classifica provvisoria Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 53 punti, seguiti da Gabriel Garko e Giada Lini 48 punti, Alessandro Egger e Tove Villfor con 46 punti, Rosanna Banfi e Simone Casula 42 punti, Ema Stokholma e Angelo Madonia con 35 punti, Iva Zanicchi e Samuel Peron con 33 punti.

Tesoretto a Ema Stokholma e Angelo Madonia

Nell’ottava puntata il tesoretto conquistato dai ballerini per una notte, il campione di atletica Marcell Jacobs con la moglie Nicole Daza è stato di 47 punti che con i 10 punti conquistati da Bruno Vespa assegnato da Alberto Matano alla coppia formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia.

Jacobs-Daza ballerini per una notte

Marcell Jacobs e sua moglie Nicole Daza sono stati i ballerini per una notte della prima semifinale di Ballando con le Stelle 2022. Attesi dal pubblico e dai giudici, hanno regalato un’esibizione che non ha di certo deluso le aspettative. Si sono cimentati in un medley che ha stupito tutti.

Ballando con le stelle, la classifica dell’ottava puntata

Ecco la classifica tecnica della serata, quella stilata dai giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto.

Ema Stokholma e Angelo Madonia con 63 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron con 62 punti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 53 punti Gabriel Garko e Giada Lini 48 punti Alessandro Egger e Tove Villfor con 46 punti Rosanna Banfi e Simone Casula 42 punti

Ballando con le Stelle, cambia l’orario della nona puntata

Anche la prossima settimana, Ballando con le Stelle inizierà alle 22.00 circa per dare spazio ai Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Dopo la nona puntata il programma si prenderà una pausa di due settimane e tornerà in onda sabato 17 dicembre alle ore 20:35. La finale invece è prevista venerdì 23 dicembre alle ore 20:35.