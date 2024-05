“Corri Catania”, bambina scomparsa durante la manifestazione: ritrovata

La piccola si è allontanata da via Etnea per poi essere trovata in Via Pacini.

Dieci minuti di panico per una giovane coppia di genitori che, a Catania in via Etnea, durante la manifestazione “Corri Catania”, hanno visto scomparire tra la confusione la loro bambina di 9 anni.

Immediato l’intervento dei motociclisti dei carabinieri del nucleo radiomobile di Catania che, già nelle vicinanze per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, hanno subito iniziato le ricerche della bimba, trovandola in via Pacini.

Il ritrovamento della bambina scomparsa durante il “Corri Catania”

Solo 10 minuti il tempo trascorso tra la segnalazione e il ritrovamento della bambina scomparsa durante la manifestazione del “Corri Catania”. Ciò è stato possibile grazie anche all’intervento di alcune persone che, vedendo la bambina da sola e spaesata, hanno avvisato il 112. Ritrovata la piccola, è stata proprio lei a dare in numero di telefono del papà che ha raggiunto i carabinieri subito dopo essere stato contattato. Non sono mancati gli abbracci e le rappresentazioni di riconoscenza nei confronti dell’equipaggio dell’Arma e delle persone che hanno contribuito al ritrovamento della figlia.

Fonte foto: Instagram – Corri Catania