Bambina di un anno e mezzo muore soffocata da un tappo

Muore soffocata una bambina di un anno e mezzo che ha accidentalmente ingoiato un tappo. La piccola stava giocando.

Muore soffocata una bambina di un anno e mezzo che ha accidentalmente ingoiato un tappo. Venerdì a Lido, in quel di Venezia, è avvenuto il drammatico incidente. La piccola stava giocando con una bottiglia di plastica. I genitori, notando quanto accaduto, hanno prontamente effettuato le manovre di disostruzione delle vie respiratorie. Non riuscendo a ottenere risultati il papà della piccola si è diretto con la figlia al pronto soccorso.

Protocollo di emergenza ed elicottero in avaria

Sul posto è scattato il protocollo di emergenza ed è arrivata la richiesta di trasporto all’elicottero per un veloce volo all’ospedale di Padova. Il medico del 118 ha provato a tenere la situazione stabile ma a causa delle difficoltà respiratorie la bimba ha perso conoscenza. A questo punto si sono verificati una serie di sfortunati eventi. L’elicottero atterrato all’aeroporto Nicelli di San Nicolò è andato in avaria. Dunque non è stato possibile effettuare il trasporto. I medici sono riusciti ad estrarre il tappo dalla trachea iniziando le manovre di rianimazione. È stato fatto decollare un altro elicottero da Padova. Il Suem è riuscito a condurla al reparto di pediatria ma purtroppo è deceduta sabato mattina.