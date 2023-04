Bambina violentata da profugo nel centro accoglienza di Crotone: arrestato camerunense

La piccola, di soli 9 anni, è una sua connazionale

Il viaggio della speranza, già di per sè difficile oltre ogni immaginazione, si trasforma in un vero e proprio incubo per una bambina di 9 anni originaria del Camerun. Ospite del Cara di Isola Capo Rizzuto assieme alla famiglia, la piccola è stata stuprata da un 38enne suo connazionale. Anche quest’ultimo era ospite del centro in quanto richiedente protezione internazionale. Nei suoi confronti il gip del Tribunale crotonese ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata.

La denuncia della madre

A fare scattare le indagini è stata la denuncia della madre della vittima. Ciò dopo che la stessa le ha riferito che un loro connazionale aveva abusato di lei. L’uomo ha approfittato di un momento in cui era rimasto solo in compagnia della minorenne nel suo alloggio. Dalle indagini della Squadra mobile sarebbero emersi riscontri al racconto della bambina per cui la Procura di Crotone, dopo aver valutato l’esito delle attività svolte, ha richiesto al Gip l’emissione della misura cautelare che è stata prontamente eseguita.