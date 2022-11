Su Raidue torna “Bar Stella” con Stefano De Martino, stasera parte la seconda edizione

Nella seconda edizione di “Bar Stella”, si ritroverà quel carosello di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi e canzoni del vero bar.

Dal 29 novembre 2022 in seconda serata su Rai Due arriva Stefano De Martino con il suo “Bar Stella”. Un ritorno che non sorprende visti gli ascolti che la prima edizione del programma hanno assicurato puntata dopo puntata.

Formula, anzi format, che vince non si cambia. Nella seconda edizione del “Bar Stella”, trasmesso dalla sede Rai di Napoli, si ritroverà quel carosello di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi e canzoni unito all’atmosfera familiare ed amichevole come quella del vero “Bar Stella” fondato cento anni fa dal bisnonno di Stefano De Martino e dove lui ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza.

“L’ho proposto alla Rai lo scorso anno ed è una di quelle cose rare, mi sono presentato lì con una paginetta che evidentemente ho venduto bene. Quest’anno ritorna con una programmazione più attinente alla sua natura, quella di un live show dove commentare le notizie del giorno, in onda tre sere a settimana”, ha spiegato De Martino in un’intervista rilasciata a Fanpage.it.

“L’ispirazione è quella della chiacchiera da bar in cui si mantiene sempre una linea sottile tra finzione e realtà. Ispirazione arboriana palese, vorrei mandare gli spettatori a letto col sorriso”.

È stato confermato il cast del programma composto da Herbert Ballerina, Franco Castiglia, Ambrosia, Marta Filippi, Francesco Arienzo, Giovanni Esposito, Mario Porfito, Giorgio Melazzi, Adelaide Vasaturo e Carola Moccia che vestiranno i panni dei personaggi con cui li abbiamo conosciuti. E non si esclude qualche new entry.

Immancabile la Disperata Erotica Band, formazione in stile Carosone, che suona con strumenti vintage e analogici, accarezzati da grandi musicisti e diretta dal Maestro Pino Perris.

La grande novità di questa seconda edizione è che “Bar Stella” si allunga. Andrà in onda ogni martedì, mercoledì e giovedì, ma sempre su Rai Due e sempre in seconda serata per circa un mese. Un attestato di stima che premia Stefano De Martino, diventato uno dei conduttori punta del palinsesto Rai.

Per il conduttore napoletano, infatti, ci sono grandi progetti. Dopo aver ultimato “STEP – Stasera tutto è possibile”, facendo incetta di ascolti e di apprezzamenti, De Martino torna su Rai Due con “Bar Stella”. Ma non è tutto.

Debutterà, infatti, con “That’s My Jam”, un game show musicale trasmesso negli USA nel 2021 e condotto da Jimmy Fallon. Nella sua versione originale, i protagonisti del programma sono due squadre di celebrities che si sfidano a colpi di giochi a tema musicale. È probabile si manterrà così anche nella versione italiana.

Insomma, ci vediamo al “Bar Stella” con Stefano De Martino, ma non finirà qui.