Barbaro “Incontro proficuo al Mase per la prevenzione incendi in Sicilia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il dramma degli incendi che affligge il nostro territorio colpisce ancor di più la Sicilia, dove le piogge scarseggiano e le temperatura sono in media più alte. Le perdite già subite dall’isola in questi anni in termini di deforestazione sono ingenti, per questo oggi, nella sede del Mase, abbiamo affrontato il delicato tema con l’assessore del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana, Elena Pagana, i vertici di Federparchi Sicilia, alcuni ufficiali del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e del Corpo forestale dello stato della Regione Siciliana. L’incontro è stato utile per fare un punto della situazione necessario per capire quali strategie intraprendere al fine di intervenire nella migliore opera di tutela della biodiversità. Fermo restando che la titolarità dell’azione antincendio è affidata ai preposti organi e alla Regione Siciliana, saluto con compiacimento gli esiti della riunione odierna che si inseriscono nel solco di un’opera di prevenzione già avviata dall’assessore”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mase Claudio Barbaro.

“Ringrazio il sottosegretario Barbaro per la disponibilità e la sensibilità mostrata. Sicuramente è stato un incontro molto proficuo per le azioni che porremo in essere a supporto della lotta agli incendi boschivi nella nostra regione” – ha dichiarato l’assessore del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana, Elena Pagana.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).