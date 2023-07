Barcellona Pozzo di Gotto, controlli sul litorale: 3 denunce per guida in stato di ebbrezza

Controllati 46 veicoli e 79 persone, con la contestazione di diverse contravvenzioni

I carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno intensificato la vigilanza del territorio della giurisdizione predisponendo serrati controlli, in particolare nelle zone del litorale meta della movida. Obiettivi primari sono stati l’identificazione di soggetti di interesse operativo, la prevenzione e repressione dei reati in materia di circolazione stradale con particolare riferimento alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, nonché in materia di uso personale di droghe.

Le verifiche alla circolazione stradale

Durante le verifiche alla circolazione stradale, predisposte anche nelle ore notturne, sono stati

controllati 46 veicoli e 79 persone, con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della

Strada. Inoltre, con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, tre persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. I tre individui sono stati fermati dai carabinieri mentre si trovavano alla guida delle loro autovetture e, sottoposti allo specifico accertamento, due di loro sono risultati in stato di ebbrezza sotto l’effetto di stupefacenti, mentre sull’altro è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Segnalato un giovane per possesso di droga

Infine, nel corso dell’attività antidroga, un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Messina quale

assuntore di stupefacenti, poiché trovato in possesso di modica quantità di droga detenuta per uso

personale. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata ai Carabinieri del R.I.S. per le analisi di

laboratorio.