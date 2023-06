Basket, Abodi: “Chiuso bando per costruire 1500 playground/Rpt”

“Abbiamo chiuso un bando per costruire 1500 playground nei Comuni con meno di 150mila abitanti”. Lo annuncia Andrea Abodi durante la presentazione del film “Un Coach come Padre” dedicato a Sandro Gamba. “Lo sport deve insegnare dei valori, come a perdere senza avere comportamenti scomposti. Dobbiamo mostrarci coerenti. L’ultima medaglia azzurra è lontana nel tempo, ma per fortuna c’è un comportamento sistematico e di crescita. Dobbiamo trasmettere il valore dell’impegno e del sacrificio -prosegue il ministro Abodi- i messaggi devono essere sistematici. La vita è piena di sconfitte, bisogna imparare ad affrontarle e a rialzarsi quando si cade”.