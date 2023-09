Beccato a fumare erba con un amico mentre è ai domiciliari: arrestato spacciatore nel Catanese

Un 27enne di Sant'Agata Li Battiati è stato tratto in arresto dopo essere stato sorpreso con droga e denaro nella propria abitazione

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 27enne del posto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella serata, intorno alle ore 21.00, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri si era recata in quella via Moncada al fine di verificare l’osservanza, da parte del 27enne, delle prescrizioni impostegli dalla misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto.

Proprio al momento del loro ingresso nella palazzina, però, i militari, al passaggio di un 28enne che stava uscendo in quel momento dal portone, hanno nettamente percepito il caratteristico odore acre della marijuana e, pertanto, hanno provveduto a fermare quel giovane per un rapido controllo.

Quest’ultimo, sorpreso dall’inaspettato incontro, ha poi loro ammesso di aver appena finito di fumare uno spinello con un “amico”, consegnando spontaneamente ai Carabinieri un involucro con circa 5 grammi di marijuana, che, come da lui confermato, aveva appena acquistato proprio dal 27enne sottoposto ai domiciliari.

Lo spacciatore ha consegnato spontaneamente un barattolo con marijuana



Immediata quindi la richiesta di rinforzo ai colleghi della Stazione con l’immediato ingresso all’interno di quell’appartamento dove il 27enne, per alleviare il peso degli ormai inevitabili ulteriori futuri gravami giudiziari, ha spontaneamente consegnato ai Carabinieri un barattolo di vetro contenente marijuana, asseritamente per uso personale. Ma, purtroppo per lui, atteso che nei locali di quell’abitazione era ancora nettamente percepibile l’odore della marijuana, i militari hanno comunque proceduto nell’esecuzione della perquisizione che ha dato loro ragione poiché, durante la ricerca, nel locale adibito a cucina, hanno trovato ulteriori quantità della medesima sostanza stupefacente per complessivi 80 grammi, nonché il necessario materiale per il confezionamento delle singole dosi di droga e la somma di 230 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il 27enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.