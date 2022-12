Berlusconi: “Pace in Ucraina? Ci sto lavorando”

Silvio Berlusconi ribadisce la necessità di giungere a un accordo che possa risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina.

Il senatore della Repubblica, Silvio Berlusconi, in un’intervista concessa al Corriere della Sera, parla della guerra in Ucraina, giunta ormai al 301° giorno.

L’ex Presidente del Consiglio ribadisce l’importanza di trovare una soluzione diplomatica che possa porre fine una volta per tutte al conflitto tra la Russia e lo stato guidato da Volodymyr Zelensky.

“La guerra in Ucraina presenta uno scenario molto preoccupante, nel quale troppe volte sento minacciare con leggerezza addirittura l’uso delle armi nucleari – afferma Berlusconi – La pace è necessaria e urgente. Ma la pace non può essere in violazione del diritto internazionale e non può essere neppure un modo per dividere l’occidente. Ci sto lavorando, vedremo”.