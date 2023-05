Berlusconi: quadro stabile e confortante, prosegue degenza ordinaria

Ricoverato per un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica

Dopo una notte tranquilla, inizia il 29esimo giorno all’ospedale San Raffaele per Silvio Berlusconi, ricoverato lo scorso 5 marzo per un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica.

“Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante, consentendo la prosecuzione, in degenza ordinaria, delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica”. E’ quanto si legge nel settimo bollettino diramato dall’ospedale San Raffaele di Milano sulle condizioni del leader di Forza Italia, ricoverato nell’Irccs di via Olgettina dal 5 aprile. L’aggiornamento è firmato come i precedenti da Alberto Zangrillo, medico personale e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva, e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.

Per l’ex premier, prossimo a un mese di ricovero, ha trascorso la sua ventottesima notte al San Raffaele, dove è entrato mercoledì 5 aprile in terapia intensiva per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Domenica 16 aprile è stato trasferito in degenza ordinaria.