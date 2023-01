Biagio Conte, domenica su Rai 3 l’omaggio al missionario palermitano

Andrà in onda domenica nel programma "Mediteranneo" su Rai 3 l'omaggio a fratel Biagio Conte, l'indimenticabile missionario palermitano

Proseguono, non soltanto in Sicilia ma anche al di fuori dell’isola, gli omaggi all’indimenticabile Biagio Conte, il missionario palermitano scomparso lo scorso 12 gennaio dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Domenica in onda su Rai 3 “Fratel Biagio”

La sua storia, i suoi pellegrinaggi in giro per l’ #Europa, le sue opere di bene e il suo aiuto ai più poveri e bisognosi verranno raccontati in “Fratel Biagio”, reportage di Giuseppe Marino che aprirà la prossima puntata di Mediterraneo, domenica 29 gennaio alle 12,25 su RaiTre.

Mediterraneo, curata da Rino Cascio, #NicolaAlosi e Lidia Tilotta, è una rubrica storica della Tgr Rai, giunta ormai alla sua trentunesima edizione. Viene realizzata a #Palermo dalla Tgr Rai Sicilia, in collaborazione con le altre testate #Rai, con il canale francese France 3 e la RTVE spagnola.