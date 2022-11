Tra ricordi e progetti futuri, Biagio Izzo si racconta: “Questo mestiere lo devi amare”

L'attore napoletano Biagio Izzo in scena a Catania con lo spettacolo "Tartassati dalle tasse" intervistato per il Quotidiano di Sicilia.

In esclusiva per il Quotidiano di Sicilia, Biagio Izzo, volto noto del panorama artistico nazionale, si è raccontato anticipando i propri progetti futuri e fornendo alcuni preziosi consigli per chi si accinge a intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

Abbiamo incontrato l’attore partenopeo nella splendida sede del Teatro ABC di Catania, dove sarà in scena fino a domenica 4 dicembre con lo spettacolo “Tartassati dalle tasse”.

I primi passi di Biagio Izzo come attore

Quando e come nasce in te la passione per lo spettacolo?

“La passione nasce fin da piccolo. Ricordo che all’età di sette anni avevo già le idee chiare nel voler fare l’attore. Successivamente nel 1979 abbiamo fondato il duo-comico Bibì&Cocò a Napoli con Ciro Maggio facendo una trafila di quasi ventidue anni. Dal 1984, invece, vivo da professionista con questo mestiere”.

Quasi quarant’anni di carriera tra cinema, teatro e televisione durante i quali hai avuto modo di lavorare con i più grandi. Che ricordo hai di quelle esperienze?

“Mi sono divertito in tutto quello che ho fatto. La mia prerogativa è divertirmi in tutto ciò che faccio, se non mi diverto decido di cambiare progetto. Mi sono sempre divertito e spero di continuare a farlo”.

“Tartassati dalle tasse” in scena all’ABC di Catania

Fino al prossimo 4 Dicembre, sarai in scena al Teatro ABC di Catania con “Tartassati dalle tasse”. Cosa ci puoi di questo spettacolo?

“Nello spettacolo, interpreto il ruolo di Innocenzo Patanaro un imprenditore nel settore della ristorazione. E’ una commedia molto comica e divertente ma con argomenti importanti che sfociano nel sociale. In particolar modo, si evidenzia il rapporto tra padre e figlio, tra marito e moglie ma soprattutto l’argomento delle tasse che attanaglia molti italiani”.

“Trattiamo quest’ultima tematica con grande rispetto ma con grande leggerezza per cercare di esorcizzare questo problema. Siamo oltre le 150 repliche di questo spettacolo e sono contento di portarlo adesso anche in Sicilia. Lo definisco uno degli spettacoli più comici che ho portato in scena finora”.

I progetti futuri di Biagio Izzo

Quali sono i tuoi progetti futuri?

“Stiamo già iniziando a preparare il nuovo spettacolo che si chiamerà “La Coppia Strana” con la regia di Luciano Melchionna che parla delle “cattiverie”, intese come scherzetti, che gli attori si fanno in scena”.

Infine, qual è il consiglio che sentiresti di dare a chi vuole intraprendere questo mestiere?

“Il consiglio più importante è quello che bisogna crederci in prima persona senza farsi ammaliare dalla popolarità, perché, per arrivare a ricevere le prime soddisfazioni si devono attuare tanti sacrifici. Bisogna amare e voler bene fino in fondo questo mestiere, con qualsiasi mezzo, per raggiungere l’obiettivo finale così come è capitato a me”.