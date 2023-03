Bianco e Cancelleri, la “strana coppia” e la foto sui social: indizi di alleanza

Immediati i commenti e le polemiche.

Qualcuno già lo aveva detto. A fil di voce, tra i corridoi del Palazzo. “Cancelleri sosterrà Enzo Bianco”. Un’indiscrezione che potrebbe trovare conferma nella foto postata ieri dal più volte ex primo cittadino, oggi nuovamente candidato.

La strana coppia Bianco – Cancelleri

L’occasione dell’istantanea è la rimozione di una pedana a servizio di un locale di via Monfalcone, tra le vie più in della città oggi al centro di un’accesa polemica. Nella quale sono entrati i due esponenti politici. “Passeggiando con Giancarlo Cancelleri e confrontandoci sul futuro di questa città, dove ha scelto di vivere, ci siamo ritrovati in via Monfalcone” – scrive Bianco. Che aggiunge “Con Giancarlo concordavamo sul fatto che è un gran peccato. È vero che c’erano dei problemi, ma vanno affrontati e risolti”.

La foto indizio

Quasi una dichiarazione d’intenti che fa presagire un’alleanza elettorale, più che politica. Che non passa inosservata: tantissimi i commenti all’immagine. Alcuni al vetriolo, come quello di Agata Montesanto. L’esponente pentastellata, già consugliera comunale a Mascalucia, non le manda a dire. Evidenziando la scelta dell’ex sottosegretario, in netta controtendenza con il partito che ha scelto l’alleanza con le forze progressiste.

Il commento al vetriolo

“Mentre lanciavi appelli, non ti sei accorto che il M5S, e le forze di sinistra stavano già dialogando? – scrive. Non ti interessava quel dialogo? Ti interessa di più quello di Enzo Bianco? Non pensi che con la tua conoscenza acquisita e la tua popolarità avresti potuto dare forza al Movimento 5 Stelle e all’area progressista lavorando tutti compattamente? Purtroppo queste scelte fanno male a tutti”.