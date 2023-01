Vandali lanciano bici su linea elettrica del treno a Palermo, fiamme e danni – VIDEO

Ignoti hanno lanciato la bici al passaggio del treno lungo la linea che porta da Palermo a Punta Raisi. Si cercano gli autori.

Ha dell’assurdo quello che si è verificato ieri, domenica 8 gennaio, alla stazione “Tommaso Natale” di Palermo, dove alcuni vandali hanno lanciato una bici sulla linea elettrica durante il passaggio del treno che procedeva verso Punta Raisi.

Come si vede dalle immagini registrate da alcuni presenti che hanno assistito all’accaduto, a seguito del lancio si è generata un’enorme vampata sopra la locomotiva del treno, seguita da un incendio che ha danneggiato la linea e il pantografo del mezzo.

Linea danneggiata e traffico interrotto

Il treno è stato costretto dunque ad arrestare la propria marcia e sul posto si sono presentati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. La linea è stata successivamente ripristinata dopo diversi minuti di interruzione.

L’ira dei palermitani: “Trovate l’autore”

Il video del danneggiamento è stato diffuso sui social e ha scatenato le ire di molti utenti. “Pensare che la gente prende i mezzi per tornare a casa e andare a lavoro (magari anche in ospedale) e poi ci sono questi elementi che si divertono a bloccare il servizio. Complimenti, ogni giorno ci avviciniamo sempre più al cretaceo”, commenta Alessandro.

Per Filippo “è drammatico il fatto che in questa città esista tanta gente malata di individualismo, che odia la collettività e il bene comune”. “Mi auguro che in zona ci siano telecamere che abbiamo individuato l’autore di questo atto vandalico e che venga punito con pene esemplari”, è l’auspicio di Mariella.

Fonte foto: Facebook – Mobilita Palermo