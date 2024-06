Le idee nissene per cultura, turismo e sport

Presentati quindici progetti nell’ambito del bilancio partecipativo, basato su uno stanziamento di 30 mila euro. I cittadini potranno votare entro fine giugno le proposte suddivise per aree tematiche

CALTANISSETTA – Altro step per il bilancio partecipativo. Dopo l’individuazione delle tre aree tematiche da parte dei cittadini, la commissione di valutazione ha vagliato le quindici proposte progettuali presentate: dieci nell’ambito “cultura”, quattro nell’area “turismo” e una “sport”.

I criteri presi in considerazione sono stati: chiarezza del progetto e degli obiettivi; coerenza con l’area tematica; fattibilità tecnica e giuridica degli interventi; compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; stima dei costi e dei tempi di realizzazione. Ciascun promotore dei progetti, come previsto da bando, ha previsto un costo massimo onnicomprensivo di 6 mila euro.

I progetti dovranno essere votati dai cittadini

Progetti che dovranno essere votati dai cittadini. I più votati saranno realizzati. Si ricorda che la somma prevista per il bilancio partecipativo è di 30 mila euro ai sensi della legge regionale n. 5 del 24/01/2014, art. 6 c. 1.

Ogni cittadino, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso (ovvero entro il 29 giugno) potrà esprimere una sola scelta accedendo al sito internet del Comune tramite Spid o in presenza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in Corso Umberto I n. 132, dalle ore 9,30 alle ore 12 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16 alle 17 di giovedì.

Questi i progetti che potranno essere votati per l’ambito cultura: “Noi siamo …terra! Watanka” presentato da Roberta di Carlo; “Il testo nel cassetto” del Teatro Stabile nisseno di Raimondo Coniglio; “Moda&tradizione” dell’Associazione culturale Lady Anna i ricami della nonna di Caltanissetta; “Lo zolfo di Sicilia” dell’Associazione mineralogica, paleontologica e della cultura della solfara Sicilia.

Al voto dei cittadini saranno inoltre sottoposti i progetti: “Le stelle sono donne” dell’Aps Sulle ali della musica; la seconda rassegna musicale “Suoni in Itinere” presentata da Andrea Castiglione; “Trecentenario dell’inquisizione a Caltanissetta 1724-2024” dell’Aps Colibrì infiniti mondi da scoprire; Rievocazione storica della corte dei Mondaca presentata da Luca Miccichè presidente della Pro Loco di Caltanissetta; “Caro-vita è tempo di risparmiare!” della Federconsumatori di Caltanissetta; Lapide commemorativa e campagna divulgativa nostro filosofo Rosario Assunto dell’Associazione culturale Rosario Assunto.

Per l’ambito “turismo”, presentate le proposte “La via degli artigiani” dell’Aps Ancos; “Scambiamo” di Giovanni Niccoli; “Percorsi di arte urbana” di Creative space; “Scopri Caltanissetta – percorsi di turismo educativo” della Consulta sul turismo. “Fischio di inizio” l’unico progetto per l’area sport presentato dall’Asd Polisportiva nissena.