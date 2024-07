Bimba di 2 anni chiusa in auto muore di caldo

Una tragedia si è consumata il 9 luglio. Una bimba di 2 anni americana è morta in un'auto. La piccola è stata lasciata sotto il sole.

Una tragedia si è consumata il 9 luglio. Una bimba di 2 anni americana è morta in un’auto. La piccola è stata lasciata sotto il sole davanti a casa dopo aver trascorso almeno 30 minuti all’interno del mezzo. La temperatura della giornata è arrivata a segnare 42°. Il papà di 37 anni, Chris Scholtes, ha comunicato alla polizia di essere entrato in casa a Marana, in Arizona, lasciando la vettura con l’aria condizionata accesa insieme alla piccola.

Il ritrovamento e il dramma

Intorno alle 16:00 ha visto che il mezzo si è spento e la piccola era senza coscienza, così ha immediatamente chiamato i servizi di emergenza. La minore è stata condotta d’urgenza al Banner University Medical Center di Tucson. La mamma di 35 anni Erika Scholtes lavora come anestesista nella struttura. Le autorità hanno annunciato che “nonostante le operazioni di rianimazione e il trasportato immediato in ospedale, la bambina è stata dichiarata morta”. Si sta ancora indagando sulla dinamica dei fatti per comprendere se sia stato un incidente.