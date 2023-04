Bimba di 5 anni colpita da pallottola vagante nel giorno del suo compleanno

Negli Usa fine settimana da incubo a causa delle armi da fuoco

Una bambina di 5 anni è rimasta uccisa nel corso di una sparatoria avvenuta per strada, tra sabato e domenica, lungo la Interstate 880, nell’area di Santa Cruz, a sud di Sacramento, California. I genitori, che erano in auto, diretti verso sud dove sarebbero andati al ristorante per festeggiare il compleanno della piccola, hanno detto alla polizia che la figlia è rimasta colpita da una pallottola vagante.

Come nel Far West

Eliyanah Crisostomo è morta nel giro di trenta secondi. Poco dopo, sempre nell’area di Santa Cruz, la polizia ha individuato una macchina con tre sospetti, uno dei quali avrebbe lanciato dall’auto una pistola. La polizia non ha spiegato ufficialmente se i due episodi potrebbero essere legati. La tragedia è avvenuta sabato notte, ma i media americani, tra cui la Cbs, la riprendono oggi, inserendola tra le notizie legate alla sparatoria avvenuta stamani a Louisville, Kentucky, dove cinque persone sono rimaste uccise nel corso di uno scontro a fuoco avvenuto in una banca