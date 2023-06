Bimba scomparsa: il padre di Kataleya avrebbe tentato il suicidio in carcere

ll Prefetto di Firenze ha indetto una riunone in Cabina di regia per fare il punto della situzione

Il padre di Kataleya Mia Chicllo Alvarez, 26enne, detenuto per reati contro il patrimonio e furto, ieri, domenica 11 giugno, dopo avere appreso della scomparsa della bambina, ha tentato il suicidio all’interno del carcere di Sollicciano. La notizia è stata confermata da fonti vicine agli investigatori. L’uomo avrebbe ingerito da un flacone un detersivo. Per questo è stato trasportato nel tardo pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale di Torregalli, dove è rimasto in osservazione fino a questa mattina. L’uomo, come ha scritto Firenze Today, si sarebbe mostrato molto agitato. Piantonato dalla polizia penitenziaria, avrebbe tentato anche in ospedale, durante la notte, il suicidio, provando a strangolarsi con un cavo. Sarebbe già stato nuovamente portato nel penitenziario fiorentino.

La ricerca disperata

Anche una trentina di volontari delle Misericordie fiorentine partecipano da sabato scorso alle ricerche, coordinate dalla Prefettura di Firenze, di Kata, Kataleya Alvarez, la bambina di 5 anni scomparsa il 10 giugno dall’ex hotel Astor dove viveva con la famiglia. La foto della piccola è da oggi distribuita a tutte le ambulanze e tutti i mezzi delle Misericordie: autisti e operatori terranno l’immagine sul cruscotto per poterla eventualmente riconoscere, durante i loro servizi per la città, e segnalarla.

Foto e descrizione

“Le Misericordie del territorio fiorentino sono impegnate da sabato nelle operazioni di ricerca di Kata nel quartiere di Novoli e in tutta la città. Ciò con la cabina di regia della Prefettura di Firenze” afferma Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento della Misericordie dell’Area fiorentina. “La presenza capillare delle nostre squadre sul territorio può essere un ulteriore contributo. Per questo abbiamo diffuso la sua foto a tutti i mezzi in servizio, sperando che la piccola venga ritrovata presto”.

Questa la descrizione della bambina: altezza 115 cm, occhi e capelli castani. Al momento della sparizione indossava maglietta a maniche corte di colore bianco, pantalone di colore viola e scarpe nere.

Prefettura al lavoro

E’ stata convocata per le 16,00 di oggi una riunione della Cabina di regia, presieduta dal Prefetto di Firenze, per fare il punto sulla situazione dell’attuazione del “Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse” in merito alla scomparsa della piccola Kata. Lo rende noto la Prefettura con un comunicato.