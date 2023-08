Bambina di tre anni precipita in dirupo in valle di Fassa, arrivano i soccorritori: come sta

Una bimba è precipitata in un dirupo mentre si trovava in compagnia dei genitori. Soccorsa, è stata portata in ospedale.

Una bambina di 3 anni è precipitata in un dirupo mentre stava percorrendo la Viel del Pan a Canazei, in valle di Fassa, in compagnia dei genitori. A dare l’allarme sarebbero stati gli stessi familiari poco prima di mezzogiorno.

In base a una prima ricostruzione dei fatti, la piccola sarebbe sarebbe scivolata da un sasso al momento dell’accaduto e sarebbe precipitata per diversi metri sul pendio erboso.

I soccorsi e lo stato di salute della bimba

I soccorritori, giunti sul posto, sono riusciti a rintracciare la piccola che, fortunatamente, si troverebbe in buone condizioni. L’impatto, infatti, sarebbe stato attutito dalla presenza dell’erba.

I soccorritori della stazione Alta valle di Fassa sono intervenuti con l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. Dopo essere stata recuperata, la bambina è stata trasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trova attualmente ricoverata.