Bimbi di due mesi picchiati, legati ai letti o ai wc: l’asilo degli orrori, ecco dove

Bambini, anche di due mesi, tenuti con il viso sotto un getto di acqua fredda per farli smettere di piangere, o puniti con violenza: chi con la testa infilata nel wc mentre veniva tirato lo sciacquone, chi legato con il nastro adesivo al letto. Sono alcune delle accuse di violenze che hanno portato alla chiusura di due asili nido in Belgio.

Il caso più eclatante riguarda il nido ‘t (B)Engeltje di Audenarde, nelle Fiandre: qui, ex dipendenti della struttura hanno riferito che i bambini venivano picchiati frequentemente e duramente dal direttore. Dopo mesi di indagine, le autorità hanno ricostruito alcuni episodi inquietanti: i bebè venivano tenuti con la faccia sotto l’acqua fredda quando non smettevano di piangere o erano sporchi di cibo. Un bambino di due mesi è stato chiuso in cucina perché piangeva troppo. E chi veniva trovato a infilare le mani nel wc, veniva punito violentemente: testa tenuta ferma dentro il water mentre veniva azionato lo sciacquone.

Gli ex dipendenti hanno anche affermato che la testa di un bambino che non voleva mangiare è stata tirata indietro e posta tra le ginocchia dell’inserviente per alimentarlo forzatamente con un cucchiaio. Il responsabile della struttura non contraddice completamente l’accusa: “È proprio vero che a volte stiamo dietro ai bambini per aiutarli a mangiare. Che mettano indietro la testa mentre lo fanno, è possibile. E a volte le loro teste finiscono tra le nostre gambe. Ma non tra le ginocchia”, assicura.