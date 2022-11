Bimbo di un anno e mezzo gravissimo dopo aver ingerito hashish

Ha inghiottito dell’hashish e per questo ora un bimbo di un anno e mezzo circa si trova in ospedale in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto a Novara. Il piccolo, residente in città, è stato portato al Pronto soccorso proprio dal padre. Quando il paziente è arrivato in ospedale, aveva già evidenti segni di alterazione.

Al momento il piccolo si può dire fuori pericolo ma le sue condizioni sono comunque gravi e preoccupano i medici. I sanitari dopo i primi esami, hanno accertato che aveva inghiottito sostanze cannabinoidi, probabilmente dell’hashish.