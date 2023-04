Bimbo perde mamma in naufragio: coccolato dai poliziotti

Il piccolo ha perso la mamma nell'ultimo naufragio di un barchino

Sono storie come questa che stringono il cuore ed emozionano, ancor più quando si assiste alla continua tragedia di un mare che inghiotte senza sosta vita umane. Il bimbo ha perso la mamma nell’ultimo naufragio di un barchino.

Tenerezza senza fine

Ad avvicendarsi, per tutta la notte e ancora adesso, tenendo in braccio il piccolo Ismaele, 6 mesi, prima a molo Favarolo, poi fra i corridoi del Poliambulatorio sono stati i poliziotti che sono in servizio all’hotspot di Lampedusa.