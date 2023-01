Bisnonna di 115 anni la persona più vecchia al mondo: ecco chi è

L'anziana risiede da oltre 20 anni in una casa di cura e, secondo quanto riferito dalla struttura, gode di buona salute

Nuovo primato di longevità mondiale. Maria Branyas Morera, bisnonna spagnola di 115 anni, nata in America, è la nuova persona più anziana al mondo. L’anziana sale al primo posto nella speciale classifica stilata dal Guinness World Records dopo la morte della suora Lucile Randon, Suor Andrè, deceduta lo scorso 17 gennaio all’età di 118 anni.

Risiede in una casa di cura

La signora Morera è nata a San Francisco, in California, il 4 marzo 1907, un anno dopo l’arrivo dei suoi genitori negli Stati Uniti provenienti dalla Spagna dove tornarono otto anni dopo. L’anziana risiede in una casa di cura a Olot e, secondo quanto riferito dalla struttura, gode di buona salute. Nei prossimi giorni sarà organizzata una festa per lo speciale traguardo raggiunto.