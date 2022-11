Ecco i giorni cloud di offerte e iniziative. Il colosso dell'e commerce popone prezzi scontati per prodotti hi-tech, articoli per la casa o capi di abbigliamento

Venerdì 25 novembre sarà il Black Friday. In realtà Amazon anche altre grandi realtà commerciali hanno già avviato o programmato da tempo le loro campagne di offerte, sconti e promozioni. La corsa agli acquisti a prezzi convenienti, soprattutto in vista del Natale o solo per completare il guardaroba per l’inverno in arrivo, è già iniziata. Oggi, 24 novembre, e domani 25 novembre, sono i giorni i clou in cui il Black Friday tocca il suo momento centrale

Le offerte sono invitanti e, come accade per esempio su Amazon o su altre piattaforme online, possono arrivare anche al 70%. Cosa poter acquistare? Prodotti hi-tech, articoli per la casa o capi di abbigliamento. Ma occhio sempre alle truffe.

Amazon Black Friday: quando inizia e quanto dura

Da qualche giorno sulla piattaforma Amazon, dove è già iniziato il Black November con sconti e offerte quotidiane, è possibile imbattersi in prezzi incredibili su tantissimi prodotti. Dalla tecnologia alla casa, dal beauty al fai da te. Si va avanti fino a lunedì 28 novembre.

Amazon Black Friday: come funziona

Ecco come accedere agli sconti. Clicca qui. Migliaia di offerte a tempo sui vari prodotti. Alcune anche lampo.

Il meccanismo dell’Amazon Black Friday non cambia. La possibilità di scelta è: acquistare subito o aspettare un sconto maggiore rischiando che la merce finisca. Dunque bisogna valutare quanto convenga attendere, anche tenendo conto del tipo di prodotto e della disponibilità.

Per risparmiare durante il Black Friday non è necessario essere iscritti ad Amazon Prime, cosa che invece è obbligatoria con Amazon Prime Day. Chi è iscritto, però, ha dei vantaggi: fra questi la consegna gratuita in un giorno su migliaia di prodotti. Ottimi sconti, durante il Black Friday anche in Amazon Outlet e Amazon Warehouse. Nella sezione outlet di Amazon si possono trovare tantissimi prodotti nuovi invenduti a prezzi vantaggiosi, nella sezione dell’usato ricondizionato si trova prodotti garantiti per 1 anno dalla consegna.

Fino al 28 novembre si potranno acquistare tutti i prodotti presenti su Amazon con uno sconto dedicato, da oltre il 35%. Le 48 ore del Black Friday, seguite poi dal Cyber Monday, il lunedì dedicato agli sconti nel settore tecnologia sono dunque il momento principale di questo novembre fatto di sconti.

Quando è nato il black friday

Dal 1952, il giorno dopo il Ringraziamento è tradizionalmente considerato negli Stati Uniti l’inizio della stagione dello shopping natalizio e dei relativi saldi. L’origine per alcuni sarebbe nata a Filadelfia e deriverebbe dal traffico stradale che si sviluppa per l’occasione in quel giorno. Secondo altri invece l’espressione farebbe riferimento alle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che passavano dal colore rosso (perdite) al nero (guadagni), per cui il Black Friday indicherebbe grandi guadagni per le attività commerciali. Nel 1924, il giorno successivo al Ringraziamento, la catena di distribuzione Macy’s organizzò la prima parata per celebrare l’inizio degli acquisti natalizi, ma fu solo negli anni Ottanta che cominciò a diffondersi, prima negli Stati Uniti e poi in tutto il mondo.

Cos’è il black friday

Si tratta di un solo giorno di promozioni anche se negozi reali e virtuali, negli ultimi anni, hanno prolungato le promozioni fino al Cyber Monday, il lunedì successivo al venerdì nero.

Cyber Monday

Il Cyber Monday quest’anno sarà lunedì 28 novembre ed è dedicato soprattutto allo shopping online: è nato negli anni Duemila, ma anch’esso è molto apprezzato e atteso.

L’86% degli italiani ha ricevuto un’offerta via mail

Quest’anno il periodo degli sconti si è esteso ben oltre i confini della settimana del black Friday, con offerte ‘black’ già dal primo novembre, caratterizzata da una campagna pubblicitaria di dimensioni inedite: l’86% degli italiani maggiorenni – circa 32 milioni di persone – ha ricevuto un’offerta promozionale diretta, soprattutto via mail (79% delle indicazioni), sms (27%), Whatsapp (18%), o telefono (11%). Ad essere bersagliate soprattutto donne, tra cui l’88% dichiara di essere stata raggiunta da un’offerta.

Oltre 9 milioni hanno effettuato già un acquisto

Un diluvio di pubblicità e sconti anticipati che ha portato 9,7 milioni di italiani – il 31% di chi ha ricevuto un’offerta – ad effettuare già un acquisto. La percentuale sale al 33% nelle regioni del mezzogiorno, mentre i consumatori ‘più pazienti’ sono al Centro (27%). Circa 12,7 milioni di italiani, invece, hanno già deciso di comprare nella settimana del venerdì nero, con un budget medio di 261 euro a persona, per un totale di 3,3 miliardi di euro previsti. Ma la somma media è sensibilmente più alta al Nord e nelle regioni del Centro Italia (rispettivamente 282,7 euro e 281,94) rispetto a Sud e Isole (232,22). Per quanto riguarda età e genere, i maggiori spenders sono gli over 35 (286,26 euro previsti) e gli uomini (301,81 euro).

Protagonisti gli acquisti di prodotti moda

Protagonisti, questo Black Friday, saranno gli acquisti di prodotti moda. Il 64% degli intervistati, infatti, annuncia l’intenzione di acquistare capi d’abbigliamento, calzature o accessori moda approfittando degli sconti. Seguono elettronica ed informatica, che raccolgono il 57% delle intenzioni di acquisto, ed elettrodomestici – dalle tv alle lavatrici – indicati dal 41%, mentre il 32% cerca prodotti per la casa. Ma c’è anche un 9% interessato ad altri tipi di prodotti, principalmente giocattoli, libri, oggetti da collezione, cosmetici ed altri prodotti di profumeria.

Occasione per acquistare un regalo per Natale

Il 57% di chi comprerà al black Friday dichiara di voler utilizzare l’occasione per acquistare già un regalo per Natale. Complessivamente, secondo le nostre stime, circa 1,9 miliardi di euro di spesa per i regali delle feste sarà ‘anticipata’ nei prossimi sette giorni. Un travaso che danneggia la rete del retail fisico, visto che il Black Friday si è configurato ormai come un evento soprattutto online: solo il 29% farà un acquisto in un negozio di prossimità (il 15% in un negozio di vicinato multimarca, il 14% in un negozio monomarca). A fare la parte del leone saranno le piattaforme di eCommerce (64% delle indicazioni), i portali online delle catene multimarca (43%) ma anche l’acquisto direttamente sul sito web dei produttori (29%). Un ulteriore 40% acquisterà anche presso i punti vendita fisici delle grandi catene e il 19% presso supermercati e ipermercati.