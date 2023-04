Blutec, Tamajo: “Dopo 12 anni bando per assegnare area ex Fiat Termini Imerese”

L'assessore alle attività produttive: "La città merita il rilancio dopo anni di bocconi amari"

.

“Dopo 12 anni questo governo regionale, insieme al ministro Urso, pubblichera’ un bando per assegnare l’area dell’ex Fiat di Termini Imerese. Non facciamo il tifo per nessuno ma Termini Imerese merita un rilancio dopo anni di tanti brutti ricordi”.

Ad un passo dalla svolta

Queste le parole pronunciate dall’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo durante il convegno “Sviluppo economico e Made in Sicily quale è la Sicilia del futuro”, tenutosi alle Terrazze del Charleston di Mondello alla presenza del governatore Renato Schifani, che aggiunge: “Siamo alla vigilia di un grande evento, probabilmente ci sarà la svolta tanto attesa per Termini Imerese. I commissari e il ministero vigileranno sul bando e sulla solidità di tutte le aziende che parteciperanno. L’assessore Tamajo parla poco ma risolve molto. È un giovane assessore di cui la politica siciliana è orgogliosa. Lui stesso è stato uno dei promotori di questa svolta a Termini Imerese”.