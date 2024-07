Ex Blutec a Pelligra, oggi l’udienza davanti al Tar: ecco cosa è successo

È già finita la prima udienza che ha visto partecipare i commissari straordinari, i legali del Gruppo Pelligra e il nuovo legale di Smart City Group e Sciara Holding

Dopo l’ufficialità del passaggio del sito ex Blutec di Termini Imerese per 8,5 mln di euro alla Pelligra Italia Holding, società del patron del Catania Fc Ross Pelligra, gli ex concorrenti Smart City Group e Sciara Holding Ltd, avevano presentato ricorso al Tar di Palermo. Oggi la prima udienza.

La prima udienza al Tar, le indiscrezioni

È già finita la prima udienza che ha visto partecipare i commissari straordinari, i legali del Gruppo Pelligra e il nuovo legale di Smart City Group e Sciara Holding. Secondo le prime indiscrezioni, questi ultimi avrebbero ritirato la richiesta di sospensione dell’assegnazione in via d’urgenza, chiedendo che il rito prosegua in via ordinaria. Intanto, dunque, si proseguirà con la cessione alla Pelligra Italia Holding.

“Il cautelare si chiede quando ci sono gravi inadempimenti e, probabilmente, non c’erano – commenta la fonte –. Secondo me non avrebbero mai concesso la sospensiva in assenza del periculum in mora”.

Si resta in attesa di conoscere la data di rinvio.

Il progetto del Gruppo Pelligra per l’ex Fiat di Termini Imerese

Un interporto e sistemi modulari da affidare ad aziende terze impiegate nella produzione di prefabbricati, food&beverage, packaging, logistica, biotecnologie e trasporti. Sarebbe questo il progetto che Pelligra Italia Holding avrebbe per Termini Imerese, da realizzare in due anni.

Futuro certo solo per 350 lavoratori, mentre per i restanti 190 si sta cercando una soluzione assieme al ministero del Lavoro, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla Regione Siciliana e alle parti sociali.

I dubbi di Sciara Holding e Smart City Group

Le perplessità avanzate dagli ex concorrenti per l’assegnazione del polo di Termini Imerese, che hanno resto pubblico il loro progetto sin da subito, riguardano soprattutto la presunta mancanza di trasparenza. Perché sui dettagli del progetto, Pelligra continua a mantenere il massimo riserbo.

Non si conoscono i nomi delle aziende che entreranno nello stabilimento, né tantomeno i costi di risanamento ambientale del sito, per i quali Sciara Holding e Smart City Group avrebbero più volte chiesto un’attenta valutazione dell’Arpa Sicilia o dell’Ispra, promettendo altresì 1.100 posti di lavoro in caso di aggiudicazione della gara.

È dopo aver richiesto tre volte di accedere a tutti gli atti presentati da Pelligra che gli ex concorrenti avrebbero presentato ricorso al Tar di Palermo.

