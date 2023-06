Prima il boato, poi l’incendio in un palazzo in ristrutturazione: diversi feriti e ustionati

Portato in salvo fuori dal palazzo in fiamme circa una trentina di persone.

Un forte boato, poi l’esplosione infine l’incendio con tanto di colonna di fumo nero che si innalza in cielo: è questo lo scenario in corso a Roma, nella zona di Colli Aniene periferia est della Capitale. A prendere fuoco, nel primo pomeriggio, un palazzo in ristrutturazione, presto circondato da vigili del fuoco, forze dell’ordine e ambulanze del 118. Sembra infatti che diverse persone sarebbero rimaste ferite, ustionate e intossicate.

3 feriti gravi

Stando alle prime informazioni, ci sarebbe stata un’esplosione, seguita da un vasto incendio: le fiamme hanno coinvolto circa sette piani dell’edificio. Secondo quanto riporta Ansa, ci sarebbero diverso feriti, almeno sette persone di cui 3 in modo grave, che sono stati portati in ambulanza all’ospedale Sant’Eugenio. Almeno quattro persone risultano intossicate. Evacuate intere famiglie dallo stabile, i vigili del fuoco hanno portato in salvo fuori dal palazzo in fiamme circa una trentina di persone.