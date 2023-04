Boato spaventoso, bombola esplode e distrugge un’osteria: paura tra i residenti

Da una prima ricostruzione sembra che la causa sia da addebitare al malfunzionamento di una bombola

Poco dopo le ore 9 si è verificata un’esplosione che ha causato danni “enormi” all’osteria ristorante ‘Cacio e Pepe’ di Padova. I carabinieri sono al lavoro per fare luce sulle cause dell’esplosione. Al momento l’ipotesi più accreditata sarebbe quella del malfunzionamento di una bombola sita all’interno dell’esercizio. Ad avvertire il forte boato sono state diverse persone anche a distanza considerevole.

I soccorsi sul luogo dell’esplosione

Allertati dalle segnalazioni, in pochi minuti nella zona sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto immediatamente a transennare l’area. Non risultano feriti, anche se i danni provocati dall’esplosione al noto locale di Abano Terme – come riporta Padova Oggi – sono descritti come “incalcolabili”. Le indagini sull’origine dell’esplosione sono affidate ai Carabinieri.

Il post sulla pagina Facebook dell’osteria Cacio e Pepe

Sulla pagina ‘Facebook’ dell’osteria ‘Cacio e Pepe’, alle ore 11,47 di mercoledì 19 aprile è stato pubblicato un post in cui si legge: “Si avverte la Gentile clientela che a causa di una perdita di gas c’è stata una deflagrazione distruggendo mezzo locale. Al momento non sappiamo i tempi per ripristinare il tutto e la riapertura del locale”.

Nel messaggio pubblicato sulla pagina social dell’osteria, i titolari del locale si definiscono “amareggiati e distrutti anche nell’anima“, ma hanno assicurato che faranno di tutto “per tornare il prima possibile”. Il post si conclude così: “Fino alla fine sempre più forti!”.

Tra i commenti al post, i titolari hanno poi confermato che fortunatamente non ci sono stati feriti a causa dell’esplosione. In pochi minuti il messaggio pubblicato su ‘Facebook’ ha fatto il pieno di solidarietà: tanti i commenti dei clienti che hanno espresso la loro vicinanza ai titolari del locale per quanto accaduto.