Bolletta del gas, a febbraio 2023 calano i costi: -13% rispetto al mese precedente

Possono sorridere i consumatori italiani, nel mese di febbraio 2023 la bolletta del gas per il mercato tutelato è costata meno.

Gli italiani possono tirare un parziale sospiro di sollievo per quanto gli esborsi legati ai consumi del gas. Secondo l’Arera, infatti, prosegue il calo della bolletta del gas per le famiglie ancora in tutela.

Secondo l’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano per il mese di febbraio 2023 e per i consumi dello stesso mese, per la “famiglia tipo” in tutela viene registrato un calo del -13% della bolletta rispetto al mese di gennaio 2023.

Bolletta gas, a febbraio spesa media di 56 euro

Già nelle scorse settimane, inoltre, era stata segnalata una netta diminuzione dei costi. Per il mese di febbraio 2023, il prezzo della materia prima gas, per i clienti contratti in condizioni di tutela, è pari a 56,87 euro/MWh.

Il calo registrato a febbraio 2023 si avvicina, in termini di effetti finali, a compensare gli altri livelli di prezzo raggiunti nel corso del 2023. La spesa di gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (marzo 2022-febbraio 2023) risulta di 1.666,23 euro circa, +16% rispetto ai 12 mesi equivalenti precedenti (marzo 2021-febbraio 2022).

Per il primo trimestre del 2023 Arera ha già azzerato gli oneri generali di sistema anche per il gas. Viene confermata anche la componente negativa UG2 per i consumi gas fino a 5mila smc/anno e la riduzione Iva sul gas al 5%.