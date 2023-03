Bollette, arriva il decreto? Sconti e bonus sociale in scadenza, il piano del Governo

Potrebbe arrivare nei prossimi giorni in Consiglio dei ministri il nuovo decreto Bollette. Ecco quali potrebbero essere le future mosse del Governo e cosa potrebbe accadere al bonus sociale.

Corsa contro il tempo per il Governo per riuscire a varare le nuove misure finalizzate a contrastare gli aumenti dei costi di luce e gas per famiglie e imprese.

Il 31 marzo 2023 scadranno infatti gli sconti applicati negli scorsi mesi e i cittadini restano in attesa di un’ulteriore proroga oltre il termine.

L’esecutivo sarebbe al lavoro a un decreto che prevede misure selettive in base ai consumi. Le nuove norme potrebbero essere valutate già nel corso della settimana in occasione del prossimo Consiglio dei ministri.

Bollette, le possibili misure del Governo

Secondo il progetto del Governo Meloni, il nuovo decreto dovrebbe venire in aiuto di quelle famiglie che hanno maggiormente necessità di sostegno. Nel contempo, potrebbero essere previsti degli sconti per tutti quei cittadini che sapranno distinguersi per i comportamenti più “virtuosi”.

In assenza di un intervento da Roma, i prezzi potrebbero nuovamente lievitare, costringendo i contribuenti a sborsare fino a 700 euro per le bollette, così come calcolato dall’Unione Nazionale Consumatori (UNC).

Bollette, che fine farà il bonus sociale 2023?

Recentemente il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha affermato che il Governo è al lavoro per riuscire a trovare una soluzione che possa consentire ai cittadini di risparmiare di più a fronte degli alti costi energetici, come l’azzeramento negli oneri di sistema.

In questo contesto, inoltre, è da comprendere se nei prossimi giorni il Ministero dell’Economia e delle Finanze rinnoverà o meno il bonus sociale 2023 che ha interessato oltre 8 milioni di utenti (5 milioni per la luce e 3,5 milioni per il gas) con soglia ISEE di 15mila euro.

Tale limite dovrebbe comunque rimanere invariato per tutto il 2023, permettendo quindi ai beneficiari di poter accedere al bonus entro dicembre dell’anno in corso.

Bonus sociale 2023, cos’è e come funziona

Il bonus sociale 2023 è una misura applicata dal Governo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 che permette alle famiglie maggiormente in difficoltà di beneficiare di aiuti per ammortizzare i costi delle utenze domestiche di luce e gas. Non si tratta di un vero e proprio bonus, bensì di una modifica al già esistente bonus sociale 2022. Ecco chi ne ha diritto, in base alle condizioni stabilite.

Prima condizione

In base ai criteri stabiliti, il cittadino deve appartenere a un nucleo economico con indicatore ISEE non superiore a 15 mila euro; appartenere a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20mila euro; appartenere a un nucleo familiare titolare di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza.

Seconda condizione

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica o di gas naturale idrica. In alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire, nei locali adibiti come abitazione familiare, di una fornitura condominiale centralizzata di gas naturale e/o idrica per uso civile e attiva.