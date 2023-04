Auto forzata per rubare 10 euro in contanti e occhiali di valore: denunciato 25enne

Nell'ambito degli stessi controlli, i carabinieri hanno denunciato anche un'imprenditrice di Valderice.

I carabinieri della stazione di Valderice hanno denunciato, per il reato di furto aggravato di un’auto e di energia elettrica, un pregiudicato ericino (classe 1998) e un’imprenditrice valdericina di 48 anni: i fatti si sono verificati a Bonagia.

Ecco cosa è emerso dalle indagini dei militari.

Bonagia, furto d’auto e di energia: 2 denunciati

Sull’uomo i carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in merito a un furto su autovettura avvenuto in località Bonagia. Secondo quanto emerso dall’analisi di alcuni impianti di videosorveglianza, il 25enne avrebbe forzato la portiera anteriore dell’auto e si sarebbe impossessato di 10 euro in contanti e due paia di occhiali di valore, recuperati e riconsegnati alla vittima.

La donna, invece, a un controllo dei militari, eseguito unitamente al personale specializzato della ditta fornitrice di energia elettrica, sarebbe responsabile di aver creato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica utile a alimentare i locali, impossessandosi di un quantitativo di energia imprecisato ed in fase di quantificazione.