Bonus animali domestici 2023, novità per chi ha cani e gatti

Importanti novità per chi attendeva il bonus animali domestici 2023. Ecco cos'è e cosa ha deciso il Governo.

Non ci sarà alcun Bonus per gli animali domestici per il 2023. La misura, della quale si era parlato a lungo nelle scorse settimane, non è stata approvata dal Governo in occasione della stesura della recente Legge di Bilancio.

Ad avanzare l’idea di destinare un assegno ai possessori di un animale domestico era stata Michela Vittoria Brambilla del Gruppo Misto.

Bonus animali domestici 2023, perché è saltata la misura

Secondo la proposta, che era stata inoltrata attraverso un emendamento alla Manovra, vi sarebbe dovuto essere l’impegno di destinare 150 euro all’anno per ogni animale d’affezione (per un massimo di 3) che vive in famiglia e risulta iscritto nella relativa anagrafe. Il limite ISEE previsto per richiedere il bonus era di 15mila euro.

Nel caso in cui il nucleo familiare dell’intestatario dell’animale fosse inferiore a 7mila euro, l’assegno sarebbe stato raddoppio. L’importo, comunque, non avrebbe potuto superare la cifra dei 900 euro all’anno.