Bonus Casalinghe e Casalinghi, a che punto siamo? Le ultime novità

Cosa si sa sul Bonus Casalinghe e Casalinghi, a che punto siamo con le graduatorie e chi ne ha diritto. Le informazioni.

Ritorna in auge il Bonus Casalinghe e Casalinghi, il finanziamento che interessa quelle donne e a quegli uomini che svolgono dei lavori domestici.

A dirla tutta, non si tratta di un vero e proprio bonus, bensì di un finanziamento che si rivolge agli enti di formazione per l’erogazione di corsi di formazione gratuiti per chi si occupa delle faccende domestiche.

Bonus Casalinghe e Casalinghi, come accedervi

Insomma, non è un contributo che può essere riscosso direttamente dai cittadini, bensì di un servizio formativo destinato a quei soggetti che non rientrano all’interno dei circuiti lavorativi.

I corsi sono destinati principalmente alle donne, ma anche gli uomini hanno diritto a prenderne parte.

Bonus Casalinghe e Casalinghi, come funziona

Il bando di riferimento al Bonus Casalinghe e Casalinghi è stato pubblicato per la prima volta nel 2021 dal Ministero per le Pari Opportunità. La possibilità di accesso è riservata, appunto, a quegli enti di formazione che danno la possibilità ai cittadini di seguire dei corsi formativi per le mansioni domestiche.

Attualmente, però, tutto rimane ancora in stand-by perché il Ministero non ha messo a disposizione le graduatorie che stabiliranno quali enti hanno diritto di accesso o meno al contributo.

Quando si sarà sciolto questo nodo, gli enti di formazione potranno finalmente aprire la fase di iscrizione ai corsi di formazione.

Foto di repertorio