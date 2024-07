Bonus libri scolastici 2024-2025: requisiti, domanda e dove sono presenti

Al momento solo in tre Regioni sono aperti i termini per l’invio della richiesta del voucher per l’acquisto di libri scolastici: ecco quali

Secondo le stime di Federconsumatori, ogni anno una famiglia spende in media circa 500 euro per l’acquisto dei libri e di altro materiale scolastico, soldi da considerare per studente. I libri di testo per tale ragione, possono quindi rappresentare una spesa proibitiva, scontrandosi così con la tutela del diritto allo studio come disciplinato dall’articolo 34 della nostra Costituzione. Ecco perché lo Stato interviene per dare a tutti gli stessi strumenti per poter beneficiare di un tale diritto, riconoscendo ad esempio dei contributi rivolti alle famiglie con basso reddito. Al momento solo in tre Regioni sono aperti i termini per l’invio della richiesta del voucher per l’acquisto di libri scolastici per scuole medie e superiori. Ecco cosa prevede ciascuna di queste.

Bando regione Lazio

Come ricorda la regione Lazio, la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo rientra nella tipologia di quegli interventi finalizzati a garantire l’accesso al diritto allo studio anche per coloro che hanno modeste possibilità economiche. Dal momento che per le scuole elementari la fornitura dei libri di testo è già gratuita, misure come il bonus libri in oggetto sono riservate agli allievi delle scuole medie e superiori, purché ovviamente residenti nella regione Lazio e con un Isee inferiore a 15.493,71 euro. Come comunicato dalla Regione, la piattaforma Siced per l’inserimento delle domande relative ai Libri di testo a.s. 2024/2025 è aperta dal 2 luglio 2024 al 16 settembre 2024. Nel frattempo viene dato mandato ai Comuni di predisporre nuovi moduli per l’invio della domanda. È al municipio della vostra città, quindi, che dovrete rivolgervi per fare domanda per ricevere il buono utile all’acquisto di libri scolastici, o anche dizionari o libri di lettura scolastici. L’importo dipende dal Comune. Ad esempio, A Roma è pari a 173 euro per le classi I delle scuole medie, come pure delle classi I e III delle scuole superiori. Scende a 150 euro, invece, per tutte le altre classi di scuola secondaria, di I e II grado.

Bando regione Puglia

In Puglia l’invio della domanda per il riconoscimento del contributo per l’acquisto di libri di testo per l’a.s. 2024-2025 va effettuato entro il 31 luglio. Una seconda tranche aprirà dal 5 settembre al 16 settembre 2024 (ma con appena il 15% delle risorse a disposizione rispetto a quelle complessivamente stanziate). Possono richiedere il contributo le famiglie con Isee che non supera gli 11 mila euro, limite che sale a 14 mila euro per quelle con almeno 3 figli a carico Sono i singoli Comuni a definire l’importo del contributo.

Bando regione Campania

Anche la Campania demanda il compito di erogare il bonus libri ai comuni. Seguendo l’esempio dell’Emilia Romagna vengono individuate due fasce Isee, la prima della quale, più bassa, ha la precedenza sull’altra.

Nel dettaglio, per l’a.s. 2024-2025 il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità deve rientrare nelle seguenti soglie:

Fascia 1 : Isee da 0 a 10.633,00 euro;

: Isee da 0 a 10.633,00 euro; Fascia 2: Isee da 10.633,01a 13.300,00 euro.

Chi rientra nelle suddette soglie può quindi presentare domanda direttamente al comune di residenza, ricordando che l’importo del beneficio non potrà comunque superare la spesa complessivamente sostenuta.

I bonus libri nelle altre Regioni

Ecco, invece, la situazione in tutte le altre Regioni, compresa la Sicilia.

Valle d’Aosta : nessuna informazione; Lombardia : il bando per acquistare materiale, libri di testo compresi, per l’anno scolastico 2024/2025 si è chiuso il 16 maggio 2024 Piemonte : la richiesta per i voucher libri scolastici per il prossimo anno scolastico è scaduta il 28 giugno scorso; Liguria : nessuna informazione; Province di Trento e Bolzano : bando non ancora pubblicato; Veneto : bando non ancora pubblicato. Lo scorso anno fu disponibile intorno al mese di settembre, e fu rivolto alle famiglie con Isee fino a 15.748,78 euro; Friuli Venezia Giulia : nessuna informazione; Toscana : bando non ancora pubblicato. L’importo del bonus libri dovrebbe compreso tra i 130 e i 300 euro, mentre l’Isee per farne richiesta non dovrebbe superare i 15.748,78 euro; Marche : bando non ancora pubblicato. Il limite Isee per la domanda dovrebbe essere fissato a 10.632,94 euro; Umbria : non ancora pubblicato Basilicata : nessuna informazione; Molise : nessuna informazione; Calabria : non ancora pubblicato; Sicilia : non ancora pubblicato. Lo scorso anno il limite Isee era pari a 10.632,94 euro; Sardegna : non ancora pubblicato;

