Sei disoccupato? Hai diritto il Bonus malattia: come chiederlo e come funziona

Anche i disoccupati possono chiedere e ottenere un bonus malattia. Ecco cosa bisogna sapere per usufruire della misura.

Come molti sapranno, a tutti i lavoratori spetta un’indennità sostitutiva dello stipendio in caso di malattia. Pochi, invece, saranno a conoscenza del fatto che questa tipologia di risarcimento può essere riservata anche ai disoccupati, ai quali viene riservato un Bonus malattia che viene riconosciuto dall’Inps. Ma di cosa si tratta? In quali condizioni viene erogato questo bonus?

Bonus malattia disoccupati, cos’è

Il Bonus malattia per disoccupati viene riconosciuto nelle stesse modalità dei lavoratori, a patto che la malattia si verifichi entro 60 giorni dalla sospensione o dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, il contributo potrà essere erogato esclusivamente in presenza di un certificato medico che attesti la malattia. Tale certificato dovrà essere trasmesso telematicamente all’Inps territoriale di competenza.

Nel caso in cui il soggetto interessato non possa provvedere alla trasmissione telematica del documento, dovrà farsi rilasciare un certificato cartaceo che dovrà essere inviato all’Inps entro e non oltre i 2 giorni successivi.

La procedura è valida anche in caso di attestazioni di ricovero rilasciate dagli ospedali. Queste potranno essere consegnate all’Ente entro un anno dalla prestazione medica. Attenzione, pero. Non verranno considerate validi quei certificati di ricovero che saranno privi di diagnosi.

Bonus malattia disoccupati, la cifra riconosciuta

Quanto andrà a percepire il disoccupato che usufruisce del Bonus malattia? Così come accade per i lavoratori dipendenti, l’indennità viene riconosciuta dal quarto giorno e si conclude con la scadenza della prognosi, pur sempre entro un arco temporale di 180 giorni nell’anno solare.

Un lavoratore, dal 4° al 20° giorno, percepisce il 50% della retribuzione giornaliera, mentre dal 21° al 180° giorno riceverà il 66.6% della retribuzione giornaliera. A un lavoratore in stato di disoccupazione o in sospensione dal lavoro verrà riconosciuta un’indennità ridotta di due terzi rispetto alla percentuale prevista per la categoria di appartenenza.

In caso di ricovero, l’indennità verrà ridotta a ulteriori due quinti per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’ospedale. In questo conteggio viene escluso il giorno delle dimissioni, per il quale il lavoratore percepirà integralmente la misura.

Bonus malattia disoccupati, attenzione alle visite fiscali

Una condizione fondamentale da rispettare, sia per i lavoratori dipendenti sia per i soggetti disoccupati, è quella della reperibilità in occasione delle visite fiscali. In particolare, i disoccupati dovranno essere reperibili in determinate fasce orarie durante i giorni indicati nel periodo di malattia, fine settimane e festivi compresi, dalle 10 alle 12 del mattino e dalle 17 alle 19 del pomeriggio.